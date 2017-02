La Bourse dément l’admission de Tunisie Telecom au marché principal

La direction générale de la Bourse de Tunis a publié un communiqué explicatif à la suite de la parution d’articles dans certains médias rapportant des informations sur l’introduction en Bourse de l’opérateur Tunisie Telecom au cours de 2017.

La Bourse de Tunis a tenu à préciser qu’elle n’a reçu aucune promesse de la part des autorités publiques sur ladite introduction et n’a fait aucune annonce sur ce plan.

Toutefois, la Bourse a rappelé que pour le cas des entreprises publiques, elle intervient dans le cadre de ses rencontres et sa collaboration avec la tutelle pour formuler des propositions et solutions pouvant développer leurs performances et garantir leur pérennité.