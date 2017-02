Pharma Event Tunisie : plus de 2000 visiteurs attendus…

C’est à Hammamet qu’ont démarré le 10 février les activités du Salon ‘’Pharma Event Tunisie’’ , le premier en son genre, et qui se tiendra jusqu’à aujourd’hui samedi.

Une véritable exclusivité qui verra la participation d’une pléthore de spécialistes en la matière, les professionnels du monde de la pharmacie, de la parapharmacie, du paramédical et du bien-être.

L’initiative heureuse du salon est l’œuvre, entres autres, de Abdelkrim Hamrouni, pharmacien et ancien président du Conseil National de l’Ordre (CNOPT), et Khaled Ben Safta, président de l’Amicale des pharmaciens diplômés de Monastir.

Un rendez-vous qui se veut polyvalent, brassant large dans la spécialité en faisant miroiter d’ores et déjà et au vu de la programmation proposée d’être une rencontre annuelle.

Focus sur une rencontre au riche potentiel et au profil prometteur.

De nombreuses organisations professionnelles aussi bien tunisiennes qu’étrangères ont été invitées à l’occasion, ceci sans compter les représentants des structures pharmaceutiques nationales à l’instar du Conseil de l’Ordre, des Syndicats, des Sociétés savantes ainsi que les Associations et Amicales concernées.

Pour ce qui est des représentations internationales, on note la participation de l’Union des Pharmaciens Arabes(UPA), du Syndicat National Algérien des Pharmaciens d’Officine (SNAPO) du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de France (CNOP), de l’Académie Nationale de Pharmacie de France, ainsi que celle de l’UTIP (Organisme français de formation continue des pharmaciens).

Les organisateurs ont veillé, en outre, à rehausser les participations enregistrées par un invité d’honneur – et non des moindres – , en l’occurrence, la Société internationale des docteurs en pharmacie d’expression française (SFDP ).

L’intérêt aussi bien scientifique que professionnel de ce premier Salon international, comme le soulignent ses protagonistes, réside dans le fait qu’il apporte un plus manifeste au monde de la spécialité sous nos cieux.

Non seulement il offrira de précieuses opportunités pour l’ensemble du secteur, en facilitant les échanges d’expériences et des produits, mais il permettra aussi et surtout d’asseoir une approche nouvelle en la matière en proposant un grand nombre d’occasions scientifiques au potentiel certain.

Ainsi, tous les profils de professionnels évoluant dans le monde de la pharmacie depuis les industriels du médicament jusqu’aux grossistes, en passant bien entendu par les pharmaciens, auront à leur portée de multiples opportunités d’échanges et de collaboration.

Les estimations annoncées jalousement à l’occasion de ce salon font état d’un nombre plus qu’encourageant de présences. En effet, il est question d’un chiffre avoisinant les 2000 visiteurs de divers pays arabes, africains et européens, rien que pour ce premier salon. Une idée sur les souriants horizons pour l’avenir.

Durant ces deux jours, des milliers de produits de tous genres ayant trait à la spécialité – d’où l’enseigne même du salon – se disputeront les stands d’exposition et contribueront à attiser en filigrane l’intérêt des potentialités consuméristes. Un éventail considérable de médicaments et de produits dits parapharmaceutiques seront de la sorte proposés, au plaisir des professionnels du domaine .

Mais il n’y aura pas que cela : durant la tenue du salon, des activités parallèles, à dominante pédagogique, sont au programme, entrant dans le cadre de la formation continue.

Sept tables rondes, animées par des spécialistes tunisiens et étrangers, seront le point de mire de ce conclave professionnel. Ainsi, il sera question de thèmes que d’aucuns n’hésiteront pas de qualifier de réponses idoines aux multiples problématiques posées ces derniers temps par la réalité engendrée essentiellement par la pratique de la pharmacie et de la parapharmacie.

Ainsi, il sera question, pour ne citer que ces thèmes, du rapport constaté entre la santé et l’environnement, du risque manifeste du phénomène de l’antibiorésistance, des défis de l’innovation thérapeutique et des effets enregistrés de l’automédication. D’autres thèmes plus en rapport avec l’exercice professionnel sont proposés. Il s’agit essentiellement de la pharmacie hospitalière et de l’avenir de la pharmacie d’officine.

Autant dire des sujets de grande portée professionnelle et de haute teneur scientifique.