Samir Taïeb: « 20 terrains agricoles seront attribués à bas prix »

Invité sur une des chaînes télé, Samir Taïeb ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a souligné que la hausse des prix de certaines légumes comme le poivron et les tomates est conjoncturelle, et cela ne se limite pas seulement en Tunisie, tout en soulignant que malgré les difficultés, le secteur agricole est en passe de s’améliorer.

Comme il a également ajouté que prochainement des points de vente directs de l’agriculteur au consommateur, qui permettent au citoyen de profiter de produits à prix abordables, seront mis à la disposition du public.

Il a également affirmé qu’il n’y aura pas d’importation de pommes de terre ou tout autre produit, en précisant: “Nos stocks en légumes sont suffisants. Nous devons juste corriger les prix. La prochaine saison agricole, en mettant toutes les chances de notre côté, sera un vrai succès”.

Il a également ajouté que son ministère met en œuvre un programme de réformes structurelles, en créant un bureau spécial des forêts, ainsi qu’un bureau des pêches, afin d’améliorer le niveau de formation et d’orientation dans le domaine de l’agriculture, « afin d’encourager les jeunes à s’intéresser à l’agriculture », précise-t-il.

A cet effet, il a annoncé que 20 terrains agricoles seront attribués à bas prix dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, M Taïeb a fait savoir que la nouvelle approche concernant la carte agricole des régions sera tournée vers l’exportation et à la conversion de zones convertibles de production.