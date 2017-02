L’UTICA a organisé aujourd’hui, en partenariat avec le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables une conférence sur : ‘’Le programme de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables’’, et ce, en présence de hauts cadres et responsables du Ministère et les professionnels du secteur de l’énergie.

Objectif : Présenter le projet de manuel de procédure pour l’octroi des autorisations de la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables qui est en cours de réalisation et engager le débat avec les professionnels pour le compléter.

Notons que la loi autorisant la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables a été adoptée en 2015. Cette opération est aussi organisée par le décret n°2016-1123 du 24 août 2016 fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d’électricité à partir des énergies renouvelables.

L’objectif du programme consiste à produire de l’électricité à hauteur de 30% à partir des énergies renouvelables à l’horizon 2030 pour faire face au déficit énergétique. Cette production de l’électricité par le secteur privé sera réalisée soit sous le régime de la concession soit de l’autorisation.

Ouvrant les travaux de la conférence, Hichem Elloumi, vice-président de l’Utica, a déclaré que le programme de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables aura un impact important sur l’investissement et les exportations.

« Un cadre réglementaire clair de ce programme s’impose. Le secteur privé revendique une vision claire », a-t-il dit. Et d’ajouter que le secteur privé demande d’être impliqué dans la mise en œuvre du cadre réglementaire qui doit être simple et intelligible.

Selon Mme Hela Cheikhrouhou, ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, le ministère travaille sur le marché local comme une première étape pour la réalisation de ce programme ambitieux pour encourager les producteurs indépendants d’électricité.

La ministre a affirmé que les bailleurs de fonds et les investisseurs sont prêts à financer des projets dans ce domaine. « Il n’y aura pas une concurrence entre la STEG et le secteur privé. Le prix doit être inclus dans les facteurs de concurrence. Une série d’appel d’offres sera bientôt lancée », a-t-elle annoncé.

Le manuel de procédure pour l’octroi des autorisations prévoit la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables soit sous le régime de la concession ou de l’autorisation.

Procédures compliquées

Lors du débat, plusieurs critiques ont été adressées à ce manuel qui adopte selon certains professionnels une démarche bureaucratique et manque, selon d’autres, d’une évaluation d’impact des projets sur le volet social. Les intervenants au débat ont notamment mis l’accent sur la complexité des procédures, le barème et les critères de sélection prévus dans ce projet de manuel.

Pour avoir plus de vision, ils ont recommandé, entre autres, de mettre en place une cartographie, une sorte de système d’informations géographiques où ils pourront implanter leurs projets après s’être fait une idée sur les postes d’injection et sur la capacité d’absorption de la STEG.

Interpellé par leconomistemaghrebin.com sur les défaillances de ce manuel, Ali Kanzari, président de la chambre syndicale du photovoltaïque a fait savoir que auparavant, les tarifs sont fixés par le ministre de l’Energie et qui demeurent valables pour une vingtaine d’années, ce qui va permettre aux promoteurs de s’assurer la rentabilité de leurs projets. Aujourd’hui la donne a changé : « L’Etat tunisien a pensé qu’en mettant en concurrence les tarifs, cela permettra de minimiser les coûts. Le moins-disant qui offre le Kwh moins cher pour la STEG est celui qui gagne », a-t-il regretté.

Et d’ajouter qu’il y aura un risque de dumping, c’est-à-dire que des grands groupes étrangers vont venir investir et ils ne laisseront rien pour les Tunisiens. Cela complique aussi le traitement des dossiers (délais, lenteurs administratives…). « Au lieu de simplifier, on a compliqué davantage les procédures. Cela va bloquer les entreprises actives dans ce domaine », précisé Ali Kanzari.

Sur le volet du financement des projets dans ce domaine, le président de la Chambre syndicale du photovoltaïque a rappelé que les coûts de douane et des crédits sont encore élevés. Il y a aussi un problème de glissement du dinar et de taux d’imposition sur les sociétés. Un projet de 10 MW pourrait coûter jusqu’à 25 millions de dinars. Selon ses dires, aucune banque ne pourra accorder ce montant en crédit et que le coût de remboursement du crédit sera aussi très élevé parce que l’investissement est très lourd.

Dans sa version actuelle, le projet de manuel de procédure pour l’octroi des autorisations présenté aujourd’hui aux opérateurs subira certes d’éventuelles modifications. Les tarifs, les coûts de production, les procédures et les critères de sélection des dossiers ne sont pas conformes aux attentes des professionnels.