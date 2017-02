Tunisie Telecom élu meilleur « Annonceur de l’Année »

Tunisie Telecom a été sacré« Annonceur de l’Année » lors de l’édition 2017 des Pros d’Or, tenue samedi 4 février à Sousse. Un Prix qui vient récompenser Tunisie Telecom et couronner tous les efforts investis en collaboration avec ses partenaires en communication.

Tunisie Telecom a aussi bénéficié, de deux autres belles distinctions, l’une obtenue avec l’agence Havas Tunisie et l’autre avec Mindshare Tunisie , matérialisées par un Pros d’Or chacune.

Le Pros d’Or obtenu avec Havas Tunisie est accordé pour la campagne « Portabilité » réalisée au cours du mois de Ramadan 2016. Une campagne qui a été fortement appréciée pour son originalité et sa créativité. C’est la première fois qu’une réplique aussi directe est formulée, avec des acteurs devenus mythiques comme « Morjana » ou « L’ella Khadija ».

La seconde distinction a été obtenue avec Mindshare Tunisie pour la campagne «Gardons Nos Plages Propres» GNPP 2.0 enrichie en 2016 par le volet recyclage des déchets. Une initiative qui a suscité un grand engagement largement relayé sur les réseaux sociaux.

« Gardons Nos Plages Propres » traduit la valorisation de l’innovation technologique au service de l’environnement, à travers un dispositif digital mis en place sur 8 plages pour inciter les citoyens à la collecte des déchets en vue de les convertir en kilo bytes d’Internet Mobile ( Wi-Fi) gratuits offerts par Tunisie Telecom.

Tunisie Telecom qui assume pleinement sa position de pionnier dans le secteur des télécommunications, se réjouit du titre de l’Annonceur de l’Année et renouvelle à cette occasion son engagement citoyen envers la Tunisie. L’opérateur entretient des efforts appréciés en matière de Responsabilité Sociétale et continue à déployer des actions sur ses principaux axes, à savoir l’ Éducation, l’Entreprenariat, et l’ Environnement dans son sens large( culturel, sportif, écologique ..).

La reconnaissance témoignée à Tunisie Telecom par les deux jurys des Pros d’Or, représentants tous les professionnels des métiers de la communication en Tunisie, est un témoignage dont l’entreprise est fière et qui la conforte dans l’interprétation des valeurs qui l’animent et qui sont la Responsabilité, l’ Initiative, la Proximité et l’Innovation. Des valeurs entretenues en interne mais aussi vis à vis de ses partenaires et clients.

Ce trophée, est donc une fierté pour l’entreprise et une belle récompense pour toutes les équipes de tous les métiers de Tunisie Telecom.