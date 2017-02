Mostakbel Tounes, le nouveau parti de Taher Ben Hassine

Taher Ben Hassine, militant des Droits de l’Homme et politicien, lance son propre parti intitulé “Mostakbel Tounes”. Il sera accompagné par un groupe de militants qui aspirent à la même idéologie.

Ce lancement sera prévu en marge de la cérémonie de signature des fondateurs qui aura lieu samedi 11 février. Suivie d’une conférence de presse, Taher Ben Hassine annoncera les raisons pour lesquelles il a créé ce parti, le timing qu’il a choisi, pourquoi aujourd’hui, et encore qu’est-ce qui le distingue des autres partis qui peuplent la scène politique ?

Qui est Tahar Belhassine ?

Tahar Ben Hassine, journaliste et militant politique démocrate, a aussi longtemps appartenu au mouvement d’opposition qui avait pour nom « Groupe d’études et d’action socialiste tunisien ». Il a été le fondateur du journal « Perspectives tunisiennes ». Plus connu pour son combat contre la dictature à cette époque, à travers sa chaîne el Hiwar Ettounsi, Taher Ben Hassine a invité tous les démocrates et opposants à s’exprimer y compris plusieurs ministres et dirigeants d’Ennahdha d’aujourd’hui.

Après le 14 janvier, Tahar Ben Hassine a gardé le même état d’esprit: poursuivre le même combat, à savoir défendre les libertés et la démocratie. Aujourd’hui, il s’engage avec les forces progressistes pour former un parti commun pour faire face aux mêmes menaces.

Dans une déclaration récente à leconomistemaghrébin.com, il a annoncé que « sur le volet sécuritaire, à propos du retour des terroristes, qui d’après lui n’est qu’une bombe à retardement, la création d’une commission d’enquête sur les réseaux terroristes qui ont envoyé les jeunes Tunisiens dans les zones de combat est une bonne démarche, mais ce n’est pas suffisant », conclut-il.