Orange Tunisie : l’entreprise 3.0 à l’ordre du jour

La première édition de d’innovation B2B en Tunisie « Orange Innovation Day for Business » s’est tenue aujourd’hui au Palais des congrès sous le signe de » Faites de votre entreprise une entreprise 3.0. » A travers cette première rencontre, il a été question de l’entreprise 3.0 et de l’Internet des objets.

Pour le début de la manifestation, Orange Tunisie a choisi une note humoristique : L’ intervention de l’humoriste Kamel Touati qui, par le biais d’un court sketch, a montré l’importance du digital et sa valeur ajoutée pour une entreprise qui peut se débarrasser de ses boîtes d’archives.

Prenant la parole, Didier Charvet, PDG d’Orange Tunisie, dans une brève allocution, a souligné l’importance du concept de l’entreprise 3.0 et a mis l’accent sur le fait qu’il s’agit d’une révolution pour les entreprises. Mettant le sujet dans son contexte, Didier Chavet a fait savoir qu’Orange Tunisie œuvre pour le développement du concept en question, raison pour laquelle cette journée a été lancée.

Afin de bien meubler la journée, Orange Tunisie a fait appel à trois de ses spécialistes pour disséquer le sujet. La première intervention présentée par Chékib Gharbi, CEO à CITC-EuraRFID, Centre d’Innovation des Technologies sans Contact. Après avoir présenté l’Internet des objets et vulgarisé le concept, il a considéré que la Tunisie est bel et bien prête et qu’il reste des opportunités à saisir. Précisant la nature du concept, il a indiqué que l’Internet des objets est un point de rencontre entre l’électronique, le computing et l’internet.

Cependant, il a rappelé que la confidentialité des données est l’une des questions que les gens se posent une fois qu’ils ont confié leurs données à cette technologie. De même, il a souligné la possibilité de réduire les coûts des entreprises, notamment la masse salariale.

Pour exposer des cas pratiques, une vidéo a été diffusée montrant l’application de l’Internet des objets dans les hôpitaux et sa valeur ajoutée pour les patients et d’autre part, une application qui se base sur cette technologie montrant la mise en place d’un dispositif permettant de rappeler aux patients de prendre leurs médicaments. Ou de vérifier que les hommes âgés aient pu récupérer leur courrier de leur boîte aux lettres.