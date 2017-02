INS : retour de l’inflation

L’indice des prix a enregistré une hausse de 0,7% au mois de janvier 2017 par rapport à décembre 2016, affirme l’Institut national de la statistique (INS), dans une note publiée récemment.

Expliquant cette hausse, l’INS a fait savoir qu’elle concerne le groupe de l’alimentation qui connaît une hausse de 1,4%. Les prix des légumes ( 15% en hausse), huile de l’olive, huiles végétales (15,6%) œufs ont grimpé en flèche, contrairement à la viande et aux fruits. Quant au poisson, il s’est accru de 9,2%, l’ eau minérale et les boissons gazeuses de 6,6%.

Pour ce qui est de l’indice du groupe habitation et énergie domestique, il a enregistré également une hausse importante de 0,9%. A cette hausse ont contribué les tarifs appliqués de l’électricité et du gaz de 2,8%, entrés en vigueur le mois dernier. Dans le même contexte, l’indice du groupe habillement et chaussure s’est accru de 0,4%.

Le taux de l’inflation de l’indice à la consommation familiale atteint 4,6% en janvier 2017 contre 4,2% pendant le mois de décembre 2016 et 4% pendant novembre 2016. L’inflation enregistrée est due à la hausse des prix du groupe alimentation.