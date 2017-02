Les produits bio tunisiens confirment leur leadership à l’étranger

L’équipe Agrifood, relevant du Centre de promotion des exportations (Cepex), vient de publier une note conjoncturelle détaillée relative à la situation globale des exportations du secteur agricole et industrie agroalimentaire pour l’année 2016.

Cette note s’est focalisée sur la bourse des exportations, les chiffres clés du secteur, la valorisation des produits tunisiens à travers la labellisation, la balance commerciale du secteur, la répartition des exportations par pays et par région et l’analyse du secteur durant les dix dernières années.

S’agissant des produits bios, dont essentiellement l’huile d’olive, les dattes, les légumes, la plantes aromatiques et les vignes, la Tunisie est le 8e pays accrédité en tant qu’exportateur biologique sur le marché de l’Union européenne. Elle est aussi le seul pays africain détenteur de la reconnaissance de l’équivalence avec l’Union européenne et la Suisse en matière d’agriculture biologique.

Les exportations de produits biologiques ont atteint, jusqu’à fin octobre 2016, plus de 35 mille tonnes, représentant un montant de près de 290 millions de dinars avec l’exportation de plus de 60 variétés de produits biologiques vers 27 pays. L’Italie a été la première destination de ces exportations, suivie de la France, de l’Espagne et des USA.

Malgré la chute d’environ 25% de la production de dattes entre 2015 et 2016, l’exportation des dattes biologiques ont atteint 7717 tonnes, soit une progression de 2,5%.

Pénalisée par la baisse en 2016 de la production d’huile d’olive, notamment l’huile d’olive biologique (26000 tonnes), qui a connu une chute de 34% entre 2015 et 2016.

Le secteur est composé de 1064 entreprises représentant 18.5% du tissu industriel dont 199 entreprises totalement exportatrices et 166 entreprises à participation étrangère. Ce secteur assure plus de 71 000 postes d’emploi. La valeur des exportations du secteur a atteint 2736,4 millions de dinars en 2016. Les exportations de ce secteur ont, en 2016, régressé de 25%.

Notons que ce secteur contribue à hauteur de 9,3% dans le total des exportations tunisiennes. La Tunisie est premier exportateur mondial de dattes (en valeur), 2ème pays africain exportateur de produits biologiques tunisiens (80% des produits biologiques sont exportés) et 10ème producteur mondial de tomates.