UIB : Clôture des souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné pour 75 millions de dinars

L’Union Internationale de Banques (UIB) vient d’annoncer que les souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné « UIB Subordonné 2016 » de 60 millions de dinars susceptible d’être porté à un montant maximal de 75 millions de dinars, ouvertes au public le 8 décembre 2016, ont été clôturées pour un montant de 75 millions de dinars.

Ce recours réussi au marché des capitaux témoigne de l’attractivité bien réelle de l’UIB et de la solidité de ses fondations.

A la faveur de cette opération de marché, l’UIB continue à consolider, d’une part, ses bases en élevant ses fonds propres nets et à accélérer, d’autre part, la transformation de son modèle de refinancement, et ce dans un environnement économique et financier inédit et complexe.

L’UIB est, aujourd’hui, forte de la confiance des souscripteurs et de ses clients qui lui ont toujours donné les moyens pour agir, de façon responsable et engagée, au bénéfice de l’économie tunisienne.