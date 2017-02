PME : engouement pour l’accès aux marchés publics

Le « Guide d’accès des PME aux marchés publics » édité par le Cifode’com est désormais disponible gratuitement sur le lien suivant.



Edité par le Cifode’com, le guide a l’objectif de mieux éclaircir pour les PME sur les procédures relatives aux marchés publics.

En effet, les PME ne connaissent pas toujours les règles, procédures et techniques d’accès et n’ont pas forcément les équipes suffisantes et compétentes pour répondre aux appels d’offres, selon le formalisme exigé par la réglementation en vigueur, indique le site spécialisé marchespublicspme.tn.

Il est à noter, par la même occasion, qu’une étude menée par Cifode’com intitulée « Mesure sur l’expérience des PME vis-à-vis de la commande publique » que 92% des chefs d’entreprise interrogés affirment qu’ils vont participer davantage aux marchés publics, 73% affirment qu’ils ont participé au moins une fois à un marché public lors des 12 derniers mois et 95% estiment que l’accès à la commande publique est nécessaire pour le développement de leurs activités.

Cependant, 47% des chefs d’entreprise considèrent que les procédures sont compliquées et seulement 54% des entreprises ont confiance aux procédures d’accès aux marchés publics.

Interpellé sur leur avis concernant le décret de loi régissant l’accès aux marchés publics, 61% estiment qu’il ne comporte pas de dispositions qui facilitent l’accès des PME aux marchés publics contre 8% qui avancent qu’ils ne connaissent pas le décret de loi et/ou ont avancé un avis négatif sur le décret.

A une réponse qui porte sur la nécessité de fournir un guide complet pour comprendre davantage la réglementation relative aux marchés publics, 91% des chefs d’entreprise ont répondu par l’affirmative et quant à la question pensez-vous que le guide complet pourrait améliorer l’accès à la commande publique? 92% en sont convaincus. Notons que L’étude en question a été réalisée au mois de janvier 2017. Uniquement 195 réponses ont été retenues sur les 221 parvenues.