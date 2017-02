Orange Tunisie organise sa première grande rencontre d’innovation B2B

Ce début d’année 2017 sera ainsi marqué par un événement Business unique en son genre sous la thématique : Faites de votre entreprise une Entreprise 3.0.

Notre marché est-il prêt pour l’ère IOT ? Pourquoi la transformation digitale ? Quel IT pour l’entreprise 3.0 ? Telles sont les problématiques qui seront débattues le 9 février lors de « Orange Innovation Day for Business », première grande rencontre d’innovation B2B organisée par Orange Tunisie.

Plus qu’un rendez-vous business, Orange Innovation Day for Business est une rencontre avec des interventions et des démonstrations aussi surprenantes qu’enrichissantes.

Il y aura aussi trois principaux corners de démonstration dans lesquels seront présentés pas moins de 10 innovations : Unified communications, Internet Of Things et Cloud & IT services. Ces espaces seront nourris par la présentation et la démonstration d’innovations Orange dans plusieurs domaines du B2B.