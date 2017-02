Formation gratuite en management des projets culturels

Goethe-Institut Tunis lance une formation gratuite de base en management culturel, dans le cadre de son programme KULTURAKADEMIE pour des acteurs du monde culturel public et privé et pour les membres actifs d’associations à but culturel Tunisiens, Algériens et Marocains.

La formation vise entre autres un meilleur renforcement du management, en communication et en financement des projets culturels sous l’encadrement des experts tunisiens et des experts allemands. Des visites sur le terrain de différents lieux culturels à Tunis et plusieurs rencontres organisées par le Goethe-Institut sont au menu.

Calendrier de la formation :

-Kick-off : 4 jours de séminaire de préparation du 03 au 06 avril 2017

-Formation : 5 semaines de formation (du lundi au vendredi) avec des experts allemands et tunisiens du 24 avril au 24 mai 2017.

Par ailleurs, afin d’être sélectionné dans le programme, le candidat doit répondre à un certain nombre de critères, à savoir :

-Un an minimum d’expérience professionnelle dans le domaine culturel.

-Initiative et engagement prononcés dans le secteur culturel.

-Maîtrise de la langue française. La maîtrise de la langue anglaise est un atout.

-Disponibilité durant toute la période du kick-off et de la formation.

-Être porteur d’un projet culturel en phase de préparation ou en cours (ou être prêt à rejoindre un groupe de travail pendant la formation).

-Pas de limite d’âge.Dossier à constituer :

-CV

-Une lettre de motivation résumant :

-Le parcours et les expériences dans le domaine culturel.

-Les attentes de la formation.

-Les besoins en matière de développement professionnel et pour la mise en œuvre de votre projet.

-Une présentation sommaire du projet ou des domaines d’intérêt du travail dans la culture.

Il est à noter que le dernier délai pour le dépôt des candidatures est le 19 février 2017 à l’adresse suivante : rim.aissa@goethe.de.