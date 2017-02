La CONECT est désormais membre du réseau EEN

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) est devenue membre du réseau Enterprise Europe Network (EEN) et fait partie du consortium EEN .

Créé en 2008, le réseau Enterprise Europe Network est le plus grand réseau européen dédié à l’innovation et à l’internationalisation des entreprises. Il regroupe plus de 90 000 entreprises, 4 000 experts au sein de 600 organisations partenaires dans plus de 54 pays. Il offre un service d’information, de conseil et d’accompagnement, notamment la recherche de nouveaux partenaires (commerciaux, technologiques,..) pour votre développement à l’international.

Le réseau EEN est une plateforme de mise en relation des entreprises au niveau européen et international. Cette base présente une interface professionnelle (en anglais) à accès public dans laquelle on peut déposer et/ou rechercher des opportunités d’affaires (commerciales et/ou technologique).

A cette occasion, la CONECT invite ses adhérents à s’ inscrire dans la base de données du réseau EEN, en remplissant en ligne le formulaire ci-après :

http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799

La Fédération conseille à ses affiliés de choisir Tunis dans la case « City » et/ou « Nearest City » et de sélectionner TN00824 Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie dans la case « Partner », afin de garantir le suivi des requêtes par les services en charge au sein de la CONECT.