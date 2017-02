Cepex – Parlons Export : une première rencontre consacrée au marché algérien

Le Cepex a annoncé le lancement d’une nouvelle série de rencontres périodiques baptisée «Parlons Export», et ce, à partir du 17 février 2017.

Objectif : renforcer la culture export chez les PME tunisiennes et les éclairer sur les tendances de la demande mondiale pour mieux les aider à développer leur stratégie export.

S’inscrivant dans la continuité de leurs prédécesseurs « Parlons Export », ces rendez-vous ambitionnent d’instituer une série de rencontres conviviales pour discuter autour de thèmes relatifs à l’exportation et aux marchés internationaux.

Ces rencontres sont conçues autour d’un concept novateur et captivant reposant sur trois axes majeurs : l’information, l’interactivité et la convivialité.

La première rencontre de « Parlons Export » aura pour thème: ‘’L’Algérie est un marché accessible et ouvert ? Vous-voulez vous implanter en Algérie ?’’ Et sera animée par un panel d’intervenants composé d’experts, organismes et institutionnels, patronats et hommes d’affaires algériens et tunisiens qui partageront leurs expérience et expertise avec le reste des participants

Un défi qui place le Cepex sur le devant de la scène pour embellir les indicateurs du commerce extérieur de la Tunisie et conférer à l’exportation une place plus conséquente dans le rayon des secteurs clés générateurs de croissance inclusive et de développement durable.

Programme de la première rencontre