Abid Briki : dynamiser le secteur de l’administration publique

Travailler plus longtemps ou prendre sa retraite un peu plus tôt, serait-ce une solution efficace pour combler le déficit budgétaire des caisses sociales ? Cela fait près de deux ans que l’on débat sur le sujet entre le départ volontaire des fonctionnaires ou rallonger l’âge du départ à la retraite qui figurent parmi les propositions du gouvernement, plus précisément le ministère de la Fonction publique et de la Gouvernance et sur lesquelles les avis divergent.

Invité sur les ondes radiophoniques, Abid Briki, ministre de la Fonction publique et de la Gouvernance, a souligné qu’avancer l’âge du départ à la retraite à 57 ans – mesure prévue dans le projet de réforme de l’administration publique – ne pourra être applicable qu’ à partir du 1er juillet 2017, et ce, jusqu’à fin juin 2018, soit sur un an. Cela signifie que les agents qui souhaiteraient profiter de cette mesure exceptionnelle devront déposer leurs dossiers avant le 1er mai 2017. « Au-delà de cette date, aucune demande ne sera acceptée », a-t-il souligné.

Et de préciser : » La portée de cette mesure ne sera visible qu’en 2020, soit dans trois ans. D’autres mesures sont envisagées pour relancer l’économie du pays et booster de nouveau la croissance. «

Quant au départ volontaire à la retraite à l’âge de 55 ans, M Briki a souligné que le salaire du fonctionnaire qui y adhère sera versé intégralement pendant 2 ans, avec la possibilité d’obtenir un crédit au cas où il aurait l’intention de lancer son propre projet. Ces départs à la retraite serviront à donner un coup de jeune salutaire à l’administration publique. Place donc aux jeunes ! »

Pour rappel, en 2015, 17 mille travailleurs sont partis à la retraite.