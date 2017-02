France : signature d’un partenariat entre ELO Digital Office et la tunisienne BOS Le Progrès

ELO Digital Office, éditeur de logiciels de gestion électronique de documents et de gestion de contenus en France, a annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec l’intégrateur tunisien GED BOS (Bureau Organisation Système), Le Progrès.

« Ce partenariat nous ouvre les portes d’un marché à fort potentiel », a déclaré Frédéric Dupré, directeur des Ventes d’ELO Digital Office.

De son côté, le Gérant de la société tunisienne BOS Le Progrès. Sami Moalla, a indiqué que depuis sa création, BOS Le Progrès est sur le marché de l’imagerie documentaire.

« Nous proposons une large gamme d’équipements de numérisation ainsi que des solutions de gestion documentaire allant de la capture de documents au stockage et à la restitution des archives. Nos clients sont des entreprises et des administrations traitant de gros volumes documentaires », a affirmé M. Moalla.

Et d’ajouter que «c’est pour développer cette activité que nous avons choisi de nouer un partenariat avec ELO, un éditeur important avec une solide expérience. Nous l’avions identifié par une recherche sur Internet, nous l’avons rencontré au CEBIT et la simplicité de ses solutions ainsi que la formation technico-commerciale offerte nous ont vraiment plu. Grâce à ELO, nous allons élargir notre portefeuille et proposer des solutions performantes à des prix compétitifs».