Mehdi Jomaa annonce à Monastir son intention de créer son parti

Après Tataouine et Sousse, Mehdi Jomaa s’est rendu le 5 février à Monastir.

Après avoir récité la fatiha, dans le mausolée de Habib Bourguiba, et la tombe de Hédi Nouira, Mehdi Jomaa a rejoint dans une réunion restreinte plus de 400 personnalités de la région, issues de la classe politique, de la société civile, de tous les corps de l’Etat et du secteur privé. Il a rappelé l’état d’esprit qui habitait les leaders de l’Indépendance.

Lors de cette réunion, Mehdi Jomaa a affirmé qu’un monde nouveau est en train de naître alors qu’un monde ancien n’en finit pas de disparaître.

Les mutations de ce monde sont, selon lui, une réelle opportunité pour la Tunisie, lui permettant de sortir de la crise par le haut si elle s’unit au service d’une vision d’avenir prenant en compte ses capacités internes et en renouant avec l’état d’esprit audacieux, collectif et patriote symbolisé par l’équipe de l’indépendance.

Mehdi Jomaa a évoqué sa vision pour la Tunisie, une vision qu’il souhaite participative en la renforçant et en y associant toutes les propositions sectorielles et régionales.

Il a enfin exposé les grandes lignes d’un projet politique national et ambitieux, partant du terrain et de la base, au service d’une vision d’avenir capable de transformer le quotidien des Tunisiens et de renforcer la place de la Tunisie dans le monde.

Un projet national par les Tunisiens, et pour la Tunisie. Raja Farhat, présent aux côtés de Mehdi Jomaa, a parlé de la quête de civilisation démarquant la Tunisie depuis son histoire.

Mehdi Jomaa s’est ensuite mis à l’écoute de l’audience, en répondant point par point à toutes les questions. La création d’un large noyau préparatoire local pour le projet national a été décidée, et Mehdi Jomaa poursuivra sa tournée régionale qui sera clôturée bientôt.