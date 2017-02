Tunisie – BERD : lancement des mesures d’appui au secteur des TIC

La BERD lancera lundi 6 février un ensemble de mesures d’appui technique et financier personnalisées au secteur des technologies de l’information et de la communication en Tunisie.

Le lancement officiel de ces mesures et activités sectorielles (Secteur des TIC) de la BERD s’inscrit dans le cadre du programme « Advise for Smal Businesses » du Programme d’Appui à la Compétitivité des Services (PACS).

Le lancement des activités sectorielles se déroula à Tunis en présence de Mme Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, Chef du Bureau de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) en Tunisie et Anouar Maarouf, Ministre des Technologies, de la Communication et de l’Économie Numérique.

Cet événement, qui se tiendra en collaboration avec la Fédération Nationale des TIC et GET IT Tunisie, débattra des mécanismes d’appui aux PME tunisiennes dans le secteur des TIC.

Des bénéficiaires du Conseil local et du Conseil international présenteront également leurs témoignages à cette occasion. Mondher Khanfir de Columbus Consulting présentera les résultats de l’étude du secteur des TIC en Tunisie.

L’Expert international Gerry Cahill présentera les nouvelles tendances sur le marché international pour le développement sofware.

Notons que la BERD a investi 350 millions d’euros en Tunisie essentiellement dans le secteur privé, et conçu de nombreuses initiatives pour soutenir l’amélioration du climat des affaires.