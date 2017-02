Tunisie – USA : le TAEF étend son intervention vers le Sud tunisien

Le Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) étend son intervention vers le Sud tunisien en accompagnant, une très belle success story à Nefta, la société Rose de Sable…

La « Rose de Sable » a bénéficié du soutien et du financement de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) à travers l’appui du Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) et du programme d’assistance technique Business Reform & Competitiveness Project (BRCP).

Le financement du Tunisian American Enterprise Fund (TAEF) a été effectué en janvier 2017 à travers une prise de participation minoritaire combinée à une facilité en Quasi-Equity. Cet investissement permettra à la Rose de Sable de financer son programme de développement et de lancer de nouveaux produits à haute valeur ajoutée. La Rose de Sable a également bénéficié d’un programme d’assistance technique à travers le programme BRCP visant l’amélioration du contrôle qualité et le renouvellement des certifications ISO 9001 et ISO 22000 grâce à une formation spécifique de l’équipe du laboratoire de contrôle qualité, l’équipe de production, et les directeurs techniques.

La société a été constituée par des entrepreneurs originaires de la région de Nefta afin de valoriser les dattes tunisiennes et satisfaire la demande d’une clientèle internationale en produits de haute qualité. Elle est basée dans la zone industrielle de Nefta et s’étend sur une superficie de 9000m2 . L’entreprise a créé 250 emplois directs et indirects dans la région dont 80% de femmes. Son atout majeur est une unité de traitement et de conditionnement qui allie la modernité à un savoir-faire qui se transmet depuis plusieurs générations pour obtenir des dattes naturelles et biologiques.

La société Rose de Sable entretient une collaboration étroite avec les agriculteurs en mettant à leur disposition son expertise et en les accompagnant dans leur cycle de production. Elle exporte la totalité de sa production vers les Etats-Unis et les pays de l’Union Européenne. Elle produit une gamme diversifiée de dattes sous cinq labels : Neptus, Castillia, Ulysse Dates, Delimaya et Ma Datte. D’autres marques sont en cours de développement.

Le Tunisian American Enterprise Fund est né d’une initiative du gouvernement américain, ayant pour objectif de contribuer à élargir les possibilités économiques de l’emploi en Tunisie, catalyser les investissements, promouvoir une impulsion au développement du secteur privé et soutenir une croissance économique inclusive.

Focalisant directement et en priorité sur les petites et moyennes entreprises et soutenant par ailleurs les institutions financières de la place (fonds d’investissement, institutions de microfinance…), le TAEF, actuellement doté d’une contribution du gouvernement américain de 80 millions de dollars, vise à renforcer leurs perspectives de croissance tout en se focalisant sur des facteurs sociaux de développement inclusifs : les femmes, les jeunes et les régions en Tunisie. Dans le cadre de cet objectif inclusif, le TAEF a pu ainsi contribuer à l’impulsion et au développement d’une pépite du Sud tunisien.

La signature du contrat de partenariat a eu lieu le 2 février 2017, dans les locaux de la société Rose de Sable à Nefta, en présence des collaborateurs et dirigeants de la société et des équipes du Tunisian American Enterprise Fund et du BRCP. Un grand bravo et merci à la famille Belaifa et aux collaborateurs de la société Rose de Sable ainsi qu’aux équipes du TAEF et du BRCP ayant permis la concrétisation de cet investissement. A propos de BRCP BRCP (Business Reform & Competitiveness Project), c’ est un programme d’assistance technique et de création d’emplois mis en œuvre par USAID. Le programme renforce le système de formation et vise à promouvoir la croissance des emplois et à améliorer les opportunités d’emploi des jeunes.

Jusqu’à maintenant, les efforts de BRCP ont soutenu la création de plus de 8500 emplois grâce à des partenariats avec plus de 230 entreprises et diverses institutions du secteur privé et du gouvernement.

L’USAID en Tunisie vise à aider les entreprises tunisiennes à répondre aux normes internationales en matière de protection de l’environnement, du contrôle de la qualité et des conditions de travail pour leurs employés. Tous ces développements aident les entreprises tunisiennes à devenir plus attrayantes pour les marchés internationaux et à faciliter l’augmentation des effectifs employés.