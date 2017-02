Le ministère des Finances a annoncé aujourd’hui la nomination de Slim Feriani à la tête de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME). Avant d’être nommé à ce poste, Slim Feriani est président de GCA Asset Management (Royaume Unie) et CEO de Emerging, un fonds d’investissement basé à Londres, et ce, de février 2005 à décembre 2014.