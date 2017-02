Dans le cadre du projet « Skills for Trade and Economic Diversification » (STED), mis en œuvre par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en partenariat avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Pôle de Compétitivité de Bizerte (PCB), organise un workshop sur le thème : « Huîtres de Bizerte : une nouvelle marque collective, un cluster régional initié ».

Le workshop se tiendra le 07 février à à Bizerte. Il s’insère dans le cadre d’un projet collaboratif initié par le Pôle : « Appui à la promotion des exportations des huîtres de Bizerte par un emballage innovant et l’initiation d’un cluster régional ».

Parmi les objectifs du workshop, la promotion d’une marque établie des huîtres de la région de Bizerte ainsi que l’initiation d’un cluster régional, ce qui constituera non seulement une richesse pour la région de Bizerte, mais aussi un renforcement de la visibilité et compétitivité du produit à l’échelle locale et à l’export.

Les huîtres de Bizerte sont principalement consommées sur le marché local : un potentiel à l’exportation existe aujourd’hui, particulièrement pour le marché russe et algérien. L’huître de Bizerte est compétitive. De plus, les professionnels ont la volonté d’augmenter la production, tout en visant le marche à l’export.

Des investissements sont en effet en cours dans les filières des huîtres. Malgré les efforts, il y a une faiblesse qui porte essentiellement sur l’insuffisance voire l’absence de stratégie marketing et de communication des huîtres de Bizerte (absence d’une marque commerciale collective).

Dans le cadre du projet du projet STED, financé par l’ITFC ( International Islamic Trade Corporation) et mis en œuvre par l’Organisation internationale du travail (OIT), le Pôle de Compétitivité de Bizerte a développé l’initiative « Appui à la promotion des exportations des huîtres de Bizerte par un emballage amélioré et l’initiation d’un cluster régional ».

Ce projet vise essentiellement à renforcer la filière conchylicole « huître » dans la lagune de Bizerte d’une part, à travers l’initiation d’un cluster Huître de Bizerte et d’autre part, par un nouvel emballage alimentaire.