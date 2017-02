Sans le code des collectivités locales, les élections ne pourront pas avoir lieu

Pour le président de l’Association Tunisienne pour l’Intégrité et la Démocratie des élections (Atide), Moez Bouraoui, la loi électorale qui vient d’être votée ne sautait suffire pour la tenue des Municipales. Pourquoi ? Ecoutons-le.

D’après Moez Bouraoui : « La loi électorale traite uniquement des procédures d’enregistrement des électeurs, du mode de scrutin, des infractions, des conditions de candidature, mais elle n’évoque pas l’organisation du pouvoir local. Or les édiles qui seront élus, quels textes de loi vont-ils appliquer ? ».

Et de préciser : » Seul le Code des collectivités qui n’a pas été encore présenté à l’ARP pourra indiquer le chemin à suivre pour l’organisation du pouvoir local. C’est pourquoi, il est plus que urgent de le soumettre à l’Assemblée pour être débattu et voté « .

Il conclut: « Rien ne changera dans la vie du citoyen de tous les jours, si le Code des collectivité locales ne voit pas le jour. Les membres élus des conseils municipaux seraient à la merci du gouverneur. D’ailleurs sans ce code, les Municipales ne pourront pas avoir lieu. »