Tunisie : 5ème édition du concours franco-allemand de court-métrage

L’Institut français de Tunisie (IFT), en collaboration avec le Goethe Institut en Tunisie et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), organisent la cinquième édition du Concours franco-allemand de courts-métrages. Ce concours est ouvert aux étudiants et cinéastes tunisiens de moins de 25 ans.

Les huit projets de films sélectionnés bénéficieront de formations dirigées par des professionnels du cinéma venus d’Allemagne, de France et de Tunisie. Chaque équipe recevra une aide à la production.

Les deux meilleurs courts-métrages recevront des prix leurs permettant de participer à des festivals étrangers.

Le dernier délai de dépôt des dossiers de participation est fixé au 26 février, minuit.

Retrouvez les informations complètes en cliquant sur ce lien.