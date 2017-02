Tunisie – USA : Démarrage du programme « Millennium Challenge »

Mohamed Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, a rencontré hier à Tunis une délégation américaine du « Millinnium Challenge » en présence de Kyen Kim, vice-président de l’organisation et de l’ambassadeur des USA en Tunisie.

Mme Kyen Kim a souligné que sa visite en Tunisie s’inscrit dans le cadre du lancement de ce programme et la concertation avec les parties prenantes quant aux mécanismes nécessaires pour assurer sa réussite.

Le programme « Millennium Challenge » vise à lutter contre la pauvreté et le renforcement de l’intégration sociale des classes sociales défavorisées.

« La mise en place du programme sera précédée par le diagnostic, l’identification des domaines et des régions d’intervention et des projets à mettre en place », a-t-elle affirmé.

Et d’ajouter que le programme mettra à la disposition des parties prenantes l’expertise et l’appui financier nécessaires, et ce, selon l’état d’avancement de sa réalisation.