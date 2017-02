ARP – La loi relative à la révision des avantages fiscaux adoptée

La loi relative à la révision des avantages fiscaux a été adoptée dans la soirée du mercredi 1er février à l’ARP avec 100 voix pour, 6 abstentions et 1 contre, et ce, en présence de la ministre des Finances, Mme Lamia Zribi. Cette loi comprend 19 articles.

» Cette loi vise à rationaliser les investissements dans le cadre de la relance économique et à donner de véritables incitations à toute entreprise nouvellement créée, ou celle qui compte procéder à des extensions ».

Leila Hamrouni, députée du parti Nidaa Tounes, pense que c’est une loi importante pour le développement régional. Toutefois, elle a regretté l’absence d’une véritable évaluation de tous les textes de loi concernant les avantages fiscaux pour inciter les investisseurs à aller investir dans les régions reculées alors que l’avantage fiscal est le 7 ème indice pris en considération par les investisseurs.

Par ailleurs, Abderraouf El May, président de la Commission des Tunisiens résidant à l’étranger et membre du bloc parlementaire Al Horra, a, pour sa part, mis l’accent sur l’importance de cette loi mais. » Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Il faut accélérer la mise en place de la Maison de l’investisseur, centraliser l’accueil de l’investisseur et améliorer le climat des affaires pour qu’il soit plus propice à l’investissement. Pour atteindre ces objectifs, la volonté politique compte beaucoup”, conclut -il.