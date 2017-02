Tunisair : vers un départ volontaire de 400 agents en 2017

Dans un contexte marqué par une rude concurrence en matière de transport aérien, la compagnie aérienne Tunisair a réaffirmé l’importance des ressources humaines dans la réforme et la restructuration de la compagnie.

Tunisair a précisé, dans un communiqué rendu public hier, que la mise à la retraite anticipée et volontaire d’un certain nombre d’ employés s’inscrit dans le cadre de la politique adoptée par le gouvernement en vue de rééquilibrer les finances des entreprises publiques à travers le départ volontaire, et ce, à partir de l’année en cours.

« Tunisair examine actuellement la possibilité d’un départ volontaire de 400 agents en 2017. Ces départs devraient tenir compte de la préservation des compétences dans les différents secteurs et spécialités », lit-on dans le même communiqué.