Secteur privé : les négociations sociales reprendront bientôt

Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, a indiqué lors d’une conférence nationale sur la réforme du régime de la sécurité sociale que les négociations sociales relatives au secteur privé vont reprendre bientôt, sans pour autant préciser de date.

Il a précisé que le retard était dû au fait que l’UGTT était occupée par son 23ème congrès. Dans la même perspective, il a fait savoir que le programme de la réforme de la fonction publique prendra en considération les équilibres des caisses sociales. D’ailleurs, la réforme des caisses sociales figure parmi les programmes prioritaires de son ministère, indique-t-il.

Par ailleurs, il a indiqué que 900 mille familles tunisiennes bénéficient d’aides sociales. Ce nombre sera révisé et ce pour garantir plus de transparence et d’équité et pour empêcher l’exclusion de ceux qui méritent l’aide sociale. Il a rappelé que la liste actuelle doit être revue.

De son côté, le Chef du gouvernement a déclaré que tous les logements rudimentaires seraient éradiqués d’ici 2019. Et a indiqué que le gouvernement a consacré 200MDT pour le programme consacré au premier logement. Dans le même contexte, il a fait savoir que la carte des dangers et maladies professionnelles sera révisée.