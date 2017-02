Les incitations fiscales, une vaste remise à plat

La plénière d’aujourd’hui débattra d’un volet fondamental de la loi sur l’investissement, à savoir les incitations fiscales qui devraient attirer les investisseurs vers le site Tunisie.

Rencontré à l’ARP, Marouan Felfel, membre de la commission des finances et député de machrou3 Tounes, a déclaré : « Après le vote de la loi sur l’investissement 2016, nous avons commencé à débattre des textes complémentaires, notamment la loi sur les incitations fiscales, une loi importante qui permettra d’encourager cette dynamique de croissance, mais aussi pour atteindre les objectifs de croissance, le plein emploi, et réaliser les attentes des Tunisiens, six ans après le 14 janvier ».

Il poursuit: « Nous avons reçu une première version, comme nous avons fait appel à plusieurs intervenants, des parties prenantes du gouvernement, l’Ordre des experts-comptables, les représentants de l’UTICA, les échanges ont abouti à améliorer la version présentée par le ministère des Finances ».

Et d’indiquer: « Je pense que la version amendée pourra donner un nouvel élan à la relance économique. Pour attirer l’investissement, la fiscalité figure parmi les deux premiers facteurs qui donnent une indication précise sur le climat des affaires qui règne dans le pays ».

Evoquant le volet des réformes administratives, M. Felfel a souligné : « Nous avons un grand défi à relever, celui de la réforme administrative qui tarde à venir. Nous devons bannir cette bureaucratie, source de toutes les entraves. »

Quant à la séance plénière d’aujourd’hui, « nous allons essayer d’arriver à un large consensus sur les amendements à apporter au texte des incitations fiscales avant de passer en plénière ». conclut-il.