Déficit des caisses sociales : Que faire ?

Les problèmes des caisses sociales ont de beaux jours devant eux. Les derniers chiffres relatifs au déficit des caisses donnent à voir que les dettes de la CNSS ont atteint 470MDT en 2016 et 141 MDT pour la CNRPS.

C’est ce qu’a déclaré le directeur général de la sécurité sociale au ministère des Affaires sociales, Kamel Madouri , lors de son intervention à la conférence nationale sur la réforme des caisses sociales, tenue du 31 janvier au 1er février. Par ailleurs, M. Madouri a souligné que le gouvernement a déjà injecté 800 MDT au profit de ces deux caisses pour éviter que la situation ne s’aggrave davantage.

Cependant, lors de son intervention, le directeur de la sécurité sociale a indiqué qu’il est temps d’entamer les réformes structurelles nécessaires. Et pour commencer, les caisses devraient récupérer leur argent des institutions endettées auprès d’elles, procéder à l’application des articles du Pacte social et à une révision globale du régime de retraite dans les secteurs public et privé.

Nous y reviendrons…