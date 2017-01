TBA : le suspense enfin levé

Après une période de teasing, une conférence de presse s’est tenue, hier, 30 janvier, à Tunis pour lever le voile sur Tunisia Brand Awards (TBA). Il s’agit d’une compétition entre les marques internationale et locales. Zoom sur le nouveau concept.

En collaboration avec l’INNORPI, l’UTICA, le CEPEX et l’API, cette compétition organisée par une agence de communication de la place se veut un exemple de partenariat public-privé. Ainsi, le secteur privé et des intervenants du secteur public vont se mettre à deux afin que la compétition se passe dans la transparence et la rigueur et dont les résultats seront annoncées le 8 avril prochain.

A ce jour, 235 marques ont présenté leur candidature dont 200 sont des marques locales. D’après Karim Khabthani, directeur du projet, les critères de sélection sont, entre autres, le vote des consommateurs à travers des enquêtes et un sondage et les performances réalisées par les marques en question en 2016. l’Organisation de défense du consommateur a été invitée à faire partie du jury .

Karim Khabthani a fait savoir que le consommateur entretient une relation particulière avec les marques qu’il utilise étant donné qu’il s’agit d’un rapport quotidien avec un certain nombre de marques. Conscientes du rôle du consommateur, les marques veillent à leur bonne réputation. Par ailleurs, il a fait savoir que les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 14 février afin de permettre à un grand nombre d’enseignes de participer à la compétition.

Il est à noter que les trophées de l’année seront octroyés par catégorie. Ainsi, huit catégories seront en compétition (textile et habillement, agroalimentaire, automobiles, cosmétique et hygiène, meubles et décoration , technologies, banques, assurances et leasing, tourisme).

Prenant la parole, Ghada Ben Ayada, responsable marketing, a fait savoir que la satisfaction du client est le paramètre principal qui guide l’évolution des marques commercialisées.

Dans une brève intervention, le chargé des relations publiques, Assil Rached, a fait savoir que le concept TBA a fait son apparition en Tunisie, après avoir fait ses preuves dans d’autres pays à l’instar du Maroc, Allemagne, France.

Il est à rappeler que les candidatures sont encore ouvertes sur le lien suivant: http://www.tunisiabrandawards.com/