Une Tunisienne remporte la 3e place du « Conservation and Environmental Grants »

Ford Motor Company a annoncé aujourd’hui la liste des derniers lauréats de son programme « Conservation and Environmental Grants », d’une valeur totale de 120.000 dollars à partager entre les gagnants.

Les projets participant se sont concentrés sur trois thèmes principaux : l’éducation environnementale, la protection de l’environnement et l’ingénierie de sauvegarde et de la conservation.

La Tunisie a obtenu la troisième place et la subvention de 9.000 dollars dans la catégorie « Environnement naturel », avec le projet de Sarra Arbaoui visant à améliorer la tolérance des végétaux au sel à l’aide de micro-organismes, une biotechnologie végétale pour l’adaptation aux changements climatiques. Le projet de Sarra Arbaoui met l’accent sur l’adaptation des espèces végétales au stress salin.

Le prix des « Meilleurs travaux de recherche » a été aussi décerné à Sarra Arbaoui qui se voit ainsi octroyer une subvention de 6.000 dollars qui s’ajoute à la subvention reçue pour sa troisième place dans la catégorie « Environnement naturel », soit un total de 15.000 dollars pour son projet de biotechnologie végétale pour l’adaptation aux changements climatiques.

La tolérance au sel dans les cultures permet une utilisation plus efficace de l’eau d’irrigation de mauvaise qualité et des sols marginaux et contribue également à atténuer la perte de rendement. Le projet qui porte actuellement son attention sur la Tunisie pourrait un jour bénéficier au monde entier.

Lauréate du premier prix dans la catégorie « Education environnementale » ainsi que d’une subvention d’une valeur de 15.000 dollars pour la réalisation de son projet, Lina Nayel Al Tarawneh est l’initiatrice de « Green Mangroves » au Qatar.

La seconde place a été remportée par le Groupe d’ornithologie du Maroc (Gomac), qui s’est vu accorder un financement de 12.000 dollars pour la préservation de la dernière zone humide naturelle sur la côte entre les régions de Mohammedia et El Jadida au Maroc.