Tunis : Le drapeau du Canada mis en berne

Une fusillade dans le Centre culturel islamique au Québec a fait au moins 6 morts et 8 blessés dans la nuit du dimanche au lundi. Selon des sources canadiennes, parmi les victimes, un Tunisien père de deux enfants. Les auteurs de l’attentat ont été identifiés. Deux étudiants de 27 ans ( un Canadien et un autre d’origine marocaine ) qui se sont introduits dans le centre et ont ouvert le feu.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a condamné sur son compte Twitter cette attaque qu’il a qualifiée de « terroriste »

Ce soir, les Canadiens pleurent les victimes de la lâche attaque dans une mosquée du Québec. Mes pensées sont avec les victimes et leurs familles ». — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 janvier 2017

A la suite de l’attentat perpétré au Centre culturel islamique de Québec, l’ambassadeur du Canada à Tunis Carol McQueen et toute son équipe ont, dans un communiqué, condamné cet attentat odieux et présenté leurs sincères condoléances aux victimes ainsi qu’à leurs proches et familles.

« Nous soutenons toutes et tous la tolérance religieuse, une valeur qui a fait du Canada une inspiration pour le monde et qui perdurera longtemps. Les musulmans canadiens sont une composante importante de la diversité du Canada. Nos pensées et nos prières sont avec les familles et les proches de ceux qui ont été tués et nous souhaitons bon rétablissement aux nombreux blessés. Toute l’équipe de l’ambassade a observé une minute de silence et le drapeau a été mis en berne », lit-on dans le communiqué de l’ambassade du Canada en Tunisie.

Le Premier ministre Justin Trudeau a fait la déclaration suivante :

« C’est avec un sentiment de choc, de tristesse et de colère que j’ai appris qu’une fusillade tragique et mortelle avait eu lieu ce soir, au Centre culturel islamique de Québec, situé à Ste-Foy, en banlieue de la ville de Québec. Nous condamnons cet attentat terroriste dirigé contre des musulmans se trouvant dans un lieu de culte et de refuge. Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis des personnes décédées, et nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. Pendant que les autorités poursuivent leur enquête et que les détails continuent d’être confirmés, il est déchirant de voir qu’un tel geste de violence insensée ait été commis. La diversité est notre force et, en tant que Canadiens, la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère. Les musulmans canadiens constituent un élément important de notre tissu national, et des gestes insensés comme celui-là n’ont pas leur place dans nos communautés, nos villes et notre pays. Les organismes canadiens chargés de l’application de la loi protégeront les droits de tous les Canadiens et feront tout pour appréhender les auteurs de cet acte et de tous les actes d’intolérance. Ce soir, nous pleurons la perte des victimes avec les gens de Ste-Foy et tous les Canadiens. »