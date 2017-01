UGTT : composition du nouveau bureau exécutif dévoilée

Le président de 23ème congrès de l’UGTT, Houcine Abassi a affirmé que les fonctions ont été réparties entre les membres du nouveau bureau exécutif qui vient de remporter les élections.

Ci-après la composition du nouveau bureau exécutif de l’UGTT :

Noureddine Taboubi : Secrétaire général;

Kamel Ben Sâad : Secrétaire général adjoint chargé du règlement interne;

Bouali Mbarki : Secrétaire général adjoint chargé de l’administration et des finances;

Slahdine Salmi : Secrétaire général adjoint chargé du secteur public;

Monêm Amira : Secrétaire général adjoint chargé de la fonction publique;

Hfaïdh Hfaïdh : Secrétaire général adjoint chargé de la législation et du contentieux;

Mohamed Ali Boughdiri : Secrétaire général adjoint chargé du secteur privé;

Naïma Hammami : Secrétaire générale adjoint chargé des relations internationales;

Sami Tahri : Secrétaire général adjoint chargé des médias;

Mohamed Msalmi : Secrétaire général adjoint chargé de la formation syndicale des travailleurs;

AbdelKrim Jrad : Secrétaire général adjoint chargé de la santé et de la sécurité sociale;

Anouer Ben Gadour : Secrétaire général adjoint chargé du département des études et de la documentation;

Samir Cheffi : Secrétaire général adjoint chargé de la femme, de la jeunesse active et des associations.

Suite à l’élection du bureau exécutif, Noureddine Tabboubi a énuméré les priorités de son bureau exécutif au cours de la prochaine période : suggérer des solutions pour les crises des caisses sociales, du secteur de l’Education et de la Santé et mener à bien les négociations salariales dans le secteur privé.