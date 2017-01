Ooredoo : coup d’envoi à la 2ème édition du tournoi de pétanque

Dans le cadre de ses activités sociales et pour booster l’une des disciplines sportives les plus primées à l’international, l’opérateur des télécoms Ooredoo et la Fédération tunisienne des boules et pétanque (FTBP) organisent le tournoi national de pétanque qui sillonnera plusieurs régions du pays, afin d’offrir du vrai spectacle aux professionnels et amateurs de ces sports.

Le coup d’envoi de ce tournoi aura lieu le 28 janvier à la Cité des jeunes d’El Menzah et les compétitions se dérouleront dans six villes, du nord au sud du pays, avec Tunis, les 28 et 29 janvier, Menzel Bourguiba (Gouvernorat de Bizerte), les 4 et 5 février, Médenine (Complexe sportif), les 11 et 12 février, Monastir (Stade Rachid Nouira à Ramla), les 18 et 19 février, Sfax (Maison de jeunes), les 25 et 26 février, et Kasserine (Maison des jeunes) les 4 et 5 mars 2017.

M. Houssem Abassi, directeur marketing de Ooredoo, a expliqué le fait « d’encourager cette discipline et de booster l’un des sports les plus médaillés à l’international », ajoutant qu’Ooredoo est « très fière d’associer son image à celle de la FTBP qui a, récemment, reçu le prix de la meilleure fédération du monde (un titre obtenu face à 105 autres fédérations à travers le monde) et de faire sillonner ce tournoi dans plusieurs régions, pour en faire profiter l’ensemble des Tunisiens.

De son côté, M. Mohamed Lassaad Edhif, président de la FTBP, a souligné que la Fédération s’honore d’organiser, en partenariat avec le groupe Ooredoo, ce tournoi qui sera une bonne occasion pour montrer l’ouverture de ce sport sur son environnement économique, surtout par les partenariats avec de grands opérateurs économiques du pays et qui sont Tunisair, Ooredoo, et Tunis City (Géant).