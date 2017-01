La liste consensuelle remporte la victoire

La liste consensuelle de Noureddine Taboubi a remporté les élections du bureau exécutif national lors du 23ème congrès aujourd’hui, 25 janvier.

Par ailleurs, ce n’est pas uniquement Noureddine Taboubbi qui a remporté la victoire mais c’est la totalité de la liste consensuelle, composée en grande majorité d’anciens membres du bureau exécutif sortant.

Notons que la liste en question contient une seule femme. Ainsi, la femme sera représentée dans le nouveau bureau exécutif de l’UGTT.

Cette victoire est sans surprise, Noureddine Taboubi étant en tête de liste, la victoire est logique. L’UGTT à travers son histoire a toujours misé sur une liste consensuelle qui prend en considération ses équilibres internes.

Noureddine Taboubi n’est pas un visage médiatique très connu, cependant, il est connu pour son franc parler et l’efficacité de ses actions syndicales.

La femme qui figure dans liste gagnante, Naïma Hammami, est la première femme à accéder au Bureau exécutif national de l’UGTT, ce qui représente un exploit dans l’histoire de l’UGTT. Ceci dit le président de la liste est conscient de l’importance de la parité et de l’accès de la femme au bureau exécutif de l’UGTT. Naïma Hammami s’est présentée trois fois auparavant aux élections du bureau exécutif mais en vain. ( 2002,2007 et 2012)

« Si aucune femme ne sera élue dans le prochain bureau exécutif, je considère dès maintenant que c’est un jour triste dans l’histoire de l’UGTT », a-t-il confié à leconomistemaghrebin.com lors d’une interview exclusive.

Voilà qui est fait. Double victoire pour le nouveau secrétaire général de la Centrale syndicale : la sienne et l’entrée de la femme dans le Bureau exécutif du syndicat le plus populaire du pays. Bon vent à Si Noureddine Taboubi et à la fraîchement élue Naïma Hammamai.