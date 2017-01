Ooredoo et Tunisie Telecom partagent leur infrastructure à Siliana

Tunisie Telecom et Ooredoo Tunisie ont procédé, ce mardi 24 janvier, au partage de leur réseau d’accès radioélectrique (RAN Sharing) dans le gouvernorat de Siliana.

Nizar BOUGUILA, Président Directeur-Général de Tunisie Telecom, et Hatem MESTIRI, Directeur technique de Ooredoo Tunisie, ont donné le coup d’envoi à ce projet en présence du gouverneur de Siliana Ali Saïed, des responsables des deux opérateurs, et des représentants de la presse.

Ce projet acquiert une importance primordiale puisqu’il permet l’utilisation commune par les 2 opérateurs d’équipements et de fréquences respectives. Cette démarche améliorera la qualité globale du réseau tout en minimisant les coûts relatifs à l’acquisition et l’utilisation et la maintenance.

Nizar Bouguila a déclaré à cette occasion que «suite à la réussite du Ran Sharing dans le gouvernorat de Zaghouan, on réitère aujourd’hui l’expérience à Siliana. Tunisie Telecom contribue de la sorte à la concrétisation du plan stratégique Tunisie Digitale 2020 qui vise à offrir les services à haut débit à tous les Tunisiens dans toutes les régions du pays pour garantir l’inclusion sociale et renforcer la culture numérique, en outre de sa contribution au renforcement de l’économie verte et le développement durable. »

En effet « Ce projet permettra de connecter à l’internet haut débit 192 écoles et collèges ainsi que les diverses organismes publics répartis sur tout le gouvernorat de Siliana et améliorera le signal de transmission Indoor pour les abonnés de Tunisie Telecom et de Ooredoo » a expliqué M. Bouguila.

Hatem MESTIRI a pour sa part précisé que « Désormais, presque toutes les offres mobiles reposent sur la technologie 4G et la data gagne en importance auprès de nos clients. Le partage de réseaux de façon pérenne sur certaines parties du territoire permet aux deux opérateurs d’atteindre une couverture plus étendue et d’améliorer la qualité de leurs services. Il s’agit également d’une solution responsable qui contribue à la protection du patrimoine naturel et paysager ».