Message de l’Ambassadeur de l’Inde au peuple tunisien

A l’occasion de la 68ème Fête de la République de l’Inde, S. E. l’Ambassadeur de l’Inde, Prashant Pise, a adressé un message au peuple et au gouvernement tunisiens. A cette occasion, il a également exprimé en retour les félicitations du peuple indien au peuple tunisien pour la réussite de la transformation de la Tunisie en une démocratie multipartite dynamique avec ses meilleurs vœux pour son succès continu.

« La Constitution indienne n’a été adoptée que le 26 janvier 1950 bien que l’Inde soit devenue une nation libre depuis le 15 août 1947. Elle a donné aux citoyens indiens le pouvoir de choisir leur propre gouvernement et a ouvert la voie à la plus grande démocratie du monde.

Grâce aux institutions solides de la démocratie construites par nos pères fondateurs depuis six décennies et demie, la démocratie indienne est devenue une oasis de stabilité dans la région. Nous sommes maintenant une nation forte avec une population de 1,3 milliard, qui comptait 360 ​​millions en 1951. Depuis cette période, notre revenu par habitant a été multiplié par dix; la pauvreté a diminué de deux tiers; l’espérance de vie à la naissance moyenne a doublé et le taux d’alphabétisation a quadruplé.

Aujourd’hui, nous sommes l’économie qui a connu la croissance la plus rapide parmi les principales puissances économiques du monde. Nous sommes le deuxième plus grand réservoir de personnel scientifique et technique, la troisième puissance militaire, le sixième membre du Club Nucléaire, le sixième membre de la technologie spatiale et la dixième puissance industrielle. L’Inde est aujourd’hui un important exportateur de denrées alimentaires, après avoir été un pays importateur de céréales alimentaires.

Notre économie a enregistré de bons résultats malgré les conditions économiques mondiales difficiles. Dans la première moitié de 2016-2017, notre taux de croissance a connu un bond pour atteindre 7,2 % montrant une reprise soutenue.

Nous avons revigoré nos liens historiques d’amitié avec les partenaires traditionnels du monde arabe et de l’Afrique. La Tunisie demeure notre partenaire fort et notre ami fiable.

On a créé une relation basée sur des valeurs communes et des avantages mutuels avec la Tunisie.

L’année 2016 a marqué un tournant dans les relations bilatérales entre l’Inde et la Tunisie. La visite du Vice-Président de l’Inde a été une visite historique qui a eu lieu après trois décennies. Nos discussions sur les relations bilatérales ont tressé notre partenariat économique continu et l’intégration de nouveaux domaines de collaboration concernant les Technologies de l’Information et de l’Education.

Nous formerons 350 citoyens tunisiens, en tant qu’invités, dans nos institutions dans différents domaines au cours des cinq prochaines années. Deux protocoles d’entente ont été signés pour la collaboration dans les Technologies de l’Information et de la Communication et la promotion de l’artisanat traditionnel.

Plusieurs missions culturelles et commerciales ont visité la Tunisie. J’aimerais que la Tunisie et les entrepreneurs tunisiens profitent également de la possibilité de croissance que l’Inde représente.

Les liens historiques, culturels et les intérêts communs caractérisent nos relations avec la Tunisie. Nous avons un enjeu vital en stabilité, sécurité et bien-être économique de notre pays. Je vois un avenir prospère et pacifique à mesure que nos relations bilatérales s’approfondissent. Une nouvelle ère de paix et de prospérité s’ouvrira pour nos deux pays et la région entière.

Vive l’Inde!

Vive la Tunisie!

Vive l’amitié indo-tunisienne.