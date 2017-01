PCS : vers la création de 40 mille emplois sur 15 ans

Le Pôle de Compétitivité de Sousse (PCS) a organisé, le jeudi 19 janvier 2017, une visite guidée du Technopôle Mecatronic City, une des trois zones économiques technologiquement avancées dans la région de Sousse.

Il s’agit, en l’occurrence, du « Technopôle Mecatronic City » et de la « Business City », à l’intérieur de l’agglomération de Sousse, et « d’Enfidha Industrial City », dotés tous les trois d’une infrastructure de haute qualité.

Spécialisée dans le développement des activités industrielles à haute valeur ajoutée, la société du Pôle de Compétitivité de Sousse, créée en 2009, agit comme moteur de développement économique de la région de Sousse, en favorisant l’incubation et la création d’entreprises innovantes.

Il est à noter que d’après les estimations, ces trois zones économiques devraient absorber à terme sur une quinzaine d’années environ 40 mille emplois, soit 15 mille emplois pour le technopôle de Sousse dont la majorité sont des diplômés universitaires ; 15 mille emplois pour la Business City et 10 mille emplois pour la zone industrielle.

Par ailleurs, la SPCS a noué une multitude de contacts avec des partenaires étrangers, notamment français et allemands. C’est ainsi qu’elle a participé récemment à la Conférence Internationale de l’Investissement « Tunisia 2020 » qui s’est tenue les 29 et 30 novembre 2016 à Tunis. Ce qui lui a valu d’être approchée par plusieurs investisseurs, notamment italiens, qui ont manifesté un grand intérêt pour la Zone industrielle d’Enfidha où ils souhaitent implanter une importante usine de production technologiquement avancée.

Présent sur place, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied Ladhari, a a procédé à la pose de la première pierre du centre de développement en construction par la SPCS et dédié à l’hébergement de la société germano-japonaise Yamaichi Electronics. En marge de la visite, il a déclaré que le nombre de PME opérant dans le secteur des industries innovantes a quintuplé pour atteindre en 2016, 71 contre 13 entreprises en 2013, avec un taux de croissance de 210% pour les petites entreprises et 25% pour les grandes sociétés.