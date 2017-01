Être homme ou femme policière ne fait pas la différence. Mais entre les expériences de terrain et les cours d’intervention physique que ce soit de l’autodéfense ou des techniques d’immobilisation, du maniement des menottes ou des points de pression, elles vouaient une passion à ce métier complexe, qu’on a tendance à l’associer à la virilité et à la biologie masculine. Or la vérité est tout autre, cela fait plusieurs années déjà que la femme policière s’impose. (Portrait)

Heureusement tout de même qu’il y a des femmes dans la police car elles ont beaucoup de tact et d’écoute. Dans l’absolu, les femmes flics sont les plus à l’aise et les plus efficaces.

Âgée de 31 ans, Yosra Belgacem fait partie d’une génération de policières qui n’a pas eu à affronter des mentalités hostiles à la présence de femmes dans la police. Après ses études à l’académie militaire, elle a choisi de faire partie de la direction générale de la Sûreté publique, et plus particulièrement la police de circulation au poste de chef section.

Ses débuts, elle nous confie: « Avant de faire ce métier, j’étais athlète et sportive. Cette passion de devenir femme flic ne date pas d’hier, elle remonte à mon enfance. Je m’en souviens que dans les jours de fête comme l’Aïd el sghir, à l’âge de 8 ans, je demandais à ma mère de m’acheter des menottes, ou un badge de policier. Je préférais ces jouets que celles des poupées. Et puis, j’avais toujours la même idée en tête, devenir policière. J’ai finalement réalisé mon rêve ».

A l’âge de 18 ans, après avoir obtenu son baccalauréat avec mention assez bien, la jeune Yosra n’a pas cherché trop longtemps à choisir son orientation. Elle déclare: « J’ai tout de suite pensé que mon destin est celui d’être femme policière. D’ailleurs, j’ai déposé ma candidature à l’académie militaire et j’ai été retenue ».

Elle poursuit: « Si je suis arrivée à réaliser mon rêve et devenir policière, je le dois avant tout à ma famille. Sans son soutien, je n’en serais pas là ».

Pour elle, la seule difficulté à laquelle elle se heurte, c’est celle de gravir les échelons de la hiérarchie professionnelle. Elle ajoute: « Notre défi ne se limite pas à se confronter à des épreuves physiques, mais à celui d’occuper des postes de responsabilités ».

Elle enchaîne: « Vous savez les compétences existent, le problème n’est pas là. Ce qui nous manque aujourd’hui n’est autre qu’un coup de pouce afin de renverser cette tendance. Or quand je vois ce que nous avons réalisé au sein de notre institution : l’évolution de la femme tunisienne à tous les niveaux, mais aussi sur le principe de la parité homme-femme. Contrairement à d’autres pays, il faut être fière de la situation de la femme tunisienne , mais cela ne suffit pas, il va falloir doubler d’efforts et aller de l’avant ».

Avec sa détermination et son courage, tout n’était pas facile pour la Capitaine Yosra Belgacem, mais avec son “ Glayeb” ( la niaque), comme elle le dit souvent dans ses réponses, elle a bel et bien surmonté des épreuves.

» C’est qu’avec le travail et l’amour de sa patrie que nous pouvons faire des miracles et comme disait Sghaier Oueld Ahmed : J’aime le pays comme personne ne peut l’aimer, le matin, le soir, avant le matin et après le soir et le dimanche … »conclut-elle avec une étincelle d’espérance.

Prochainement, elle sera déployée au Congo sous l’égide de PNUD, pour servir l’humanité.

Elles sont ces wonder women ayant réussi, à force de détermination, de courage et de persévérance, à faire du chemin au sein de l’institution au delà des préjugés et des stéréotypes.