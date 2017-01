Tunisie Telecom : signature d’un contrat de partenariat avec Microcred Tunisie

Tunisie Telecom a procédé à la signature d’un contrat biennal de partenariat avec la société Microcred Tunisie, pour la fourniture de tous ses services de télécommunications en matière de téléphonie Fixe, Mobile, DATA et Fibre Optique.

Le contrat a été signé vendredi 20 janvier 2016 par Nizar Bouguila, Président Directeur-Général de Tunisie Telecom et de Sehl Zargouni, Directeur Général de Microcred Tunisie au siège de Tunisie Telecom et en présence des responsables des deux partenaires.

Cet accord permettra à Tunisie Telecom de développer son portefeuille du secteur financier et de consolider davantage sa position de leader sur le marché des services destinés aux entreprises en Tunisie.

Nizar Bouguila a, à cet effet, précisé que «l’accord conclu avec Microcred s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Tunisie Telecom qui consiste à contribuer au développement économique de la Tunisie et au soutien des différents acteurs de la microfinance pour qu’ils puissent fournir des services financiers d’appui et de proximité. » Et le PDG de Tunisie Telecom de poursuivre : « Nous mettons toute notre expertise au profit de ce grand groupe international pour l’accompagner dans son expansion en Tunisie ».

De son côté, M. Sehl Zargouni a déclaré : « C’est un grand honneur pour Microcred Tunisie de signer un accord de partenariat avec Tunisie Telecom, grand opérateur des télécommunications dans notre pays, offrant des solutions adaptés à notre métier sur tout le territoire avec un service client de proximité.

Opérant dans le cadre d’une finance digitale Microcred, une société Fin Tech a développé une suite d’applications web mobiles permettant une gestion optimisée du portefeuille de crédit. Accessible sur smartphone, cette application est déployée à l’ensemble des Gestionnaires de Portefeuille .

Microcred Tunisie se caractérise par une stratégie ambitieuse de développement et compte actuellement un réseau de 9 agences réparties du nord au sud du territoire tunisien. Après seulement deux ans d’opérations, Microcred Tunisie a servi plus de 8 000 clients et compte actuellement 200 collaborateurs dévoués et vise à atteindre d’ici 5 ans 50 000 clients, 400 collaborateurs et une couverture sur tous les gouvernorats du pays.

Les deux partenaires Tunisie Telecom et Microcred Tunisie, qui partagent les mêmes valeurs de proximité, initiative, responsabilité et d’innovation sont convenus, lors de cette signature, de fructifier et consolider davantage leur collaboration .