Grève générale : Attijari Bank s’explique sur les perturbations

La direction générale d’Attijari Bank vient de publier un communiqué concernant la grève générale qui a eu lieu dans toutes ses agences aujourd’hui, 20 janvier, afin de donner sa version des faits.

Attijari bank tient à confirmer que le niveau de performance exceptionnel a été réalisé grâce aux efforts fournis par son personnel pour lequel la banque a toujours œuvré à leur épanouissement en leur offrant l’environnement le plus accueillant – le nouveau siège en témoigne – et le système de motivation le plus équitable. Les partenaires sociaux ont toujours été un appui de taille pour le développement de la banque.

Pour assurer un climat social sain et propice, la direction générale a toujours fait des concessions, ce qui a engendré une augmentation de la masse salariale à une vitesse supérieure à celle du PNB et supérieure à celle de tous les concurrents. La direction générale a considéré ces augmentations salariales comme des investissements et non pas comme des charges.

Les récents échanges avec les partenaires sociaux ont été concluants sur les 23 points évoqués : 19 points ont été approuvés, et ce, en plus des 3 autres points qui ont été déjà conclus. La banque se propose aussi de mettre en place un régime de retraite complémentaire pour préserver un confort de vie non assuré par le régime de retraite actuel.

Aussi, la direction générale a pris l’initiative de proposer aux partenaires sociaux un mécanisme de révision des indemnités de fonction une première fois en janvier 2017 et une deuxième fois en 2018.

Cet effort inédit affirme le soutien indéfectible de la banque à l’ensemble de son personnel et assurera en plus, une motivation supplémentaire pour chaque collaborateur dans sa quête de performance et de prise de responsabilité. Les partenaires sociaux n’ont malheureusement pas eu la même lecture et ont maintenu l’avis de grève.

Ainsi et avec beaucoup de regret, nos services pourront subir des perturbations suite à la décision de nos partenaires sociaux qui ont annoncé le 20 janvier comme jour de grève.

Aussi, les clients peuvent réaliser leurs opérations à travers nos 35 agences ouvertes tous les samedis et qui auront le plaisir de les accueillir.

