Youssef Chahed se mobilise pour la liberté de la presse

Six ans après, un des acquis après le 14 janvier est le pouvoir de s’exprimer librement.

C’est au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens que le Chef du gouvernement s’est rendu aujourd’hui accompagné du ministre chargé des relations avec la société civile Mehdi Ben Gharbia. Cette visite a pour but, d’annoncer onze mesures parmi lesquelles celle de régulariser la situation des entreprises médiatiques dans les trois prochains mois, mais plus encore améliorer la qualité de service notamment les outils de travail qui seront conformes aux normes internationales.

En outre figurent parmi ces mesures celles que le siège du SNJT, l’endroit où il poursuit ses activités syndicales sera sa propriété ainsi que le projet relatif à l’octroi d’un terrain pour la construction de logements au profit des journalistes est en cours.

Il a été décidé d’instaurer une commission fixant les critères d’octroi et de répartition de la publicité publique au profit de la presse écrite et électronique et le versement de 5% des revenus de ces publicités à l’Amicale des journalistes.

Pour le cas des deux établissements de Dar Essabah et de Shems.fm, des mesures de cession seront appliquées tout en garantissant le droit de tout le personnel. Ainsi une nouvelle restructuration des médias de la presse écrite et audiovisuelle verra le jour.

En mot de la fin, Youssef Chahed a affirmé « comprendre » la situation actuelle, mais a insisté sur le fait que la liberté d’expression est l’un des piliers du processus démocratique, et qu’il s’agit d’un acquis à préserver.