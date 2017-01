14 janvier, six ans déjà et après !

Comme chaque année, le 14 janvier, à la même heure, se fixant rendez-vous aux artères de l’avenue Habib Bourguiba, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes sont descendus à la rue pour commémorer ce jour, chacun à sa manière. Scandant les mêmes slogans “ Emploi, liberté, dignité”, en plus d’autres comme le « gouvernement est en fête et les régions sont délaissées ». Les revendications sont restées les mêmes.

Rencontrée pas loin du théâtre municipal, Marwa, une jeune diplômée en administration des affaires, spécialité logistique et transport international, nous confie ses impressions: « Rien n’a changé, bien au contraire si ce n’est que les choses ont empiré, le chômage étant toujours en hausse. Cela fait plus de trois ans que je suis en chômage et sans succès d’obtenir un poste. Il n’y pas un jour où je ne passe trois à quatre entrevues. Avec le même résultat « nous vous contacterons ». Je peux peux vous affirmer que les jeunes de ma promo eux aussi n’ont pas trouvé un job. Aujourd’hui cela se complique de plus en plus, comment s’en sortir, je l’ignore ! affirme-t-elle, tout en laissant une lueur d’espoir que demain sera meilleur ».

De son côté, Radhia Nasraoui, l’avocate et la militante pour la défense des droits de l’Homme a déclaré : « Il est évident que la liberté d’expression est l’un des grands acquis de la révolution, mais il va falloir doubler d’efforts pour éliminer la pauvreté, qui demeure un point sombre des objectifs de la révolution. Il est vrai que les Tunisiens se sentent déçus, mais pour aller de l’avant, il ne faudra pas baisser les bras et continuons ensemble à lutter jusqu’à ce qu’on obtienne gain de cause. Le travail ne fait que commencer, continuons ensemble ».

Par ailleurs, Hamma Hammami, porte-parole du Front populaire fait le même constat :la mobilisation doit continuer. Il précise: « Ce qui est tout de même un point positif, six ans après, les Tunisiens s’expriment librement. »

Et d’ajouter: « la révolution est un long processus qui ne se fait pas en un claquement de doigt. Cela exige de la patience et du militantisme. Gardons espoir. »

Alors que pour d’autres citoyens comme Aziza, le bilan est négatif sur le plan économique, tout en affirmant que rien ne va. Elle reconnait toutefois que les jeunes doivent redoubler d’efforts et se mettre au travail. « Soyons unis pour que la Tunisie reste debout, et que Dieu protège notre patrie ».

En dépit de la situation économique qui est alarmante, ils sont nombreux les Tunisiens à garder espoir que demain tout irait pour le mieux, c’est ce qu’ a annoncé Abdelaziz Mahjoub, un quadragenaire.

Il confie: « Sans aucun doute le seul acquis est la liberté d’expression. Sous Ben Ali, les gens ne pouvaient pas s’exprimer librement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Mais en ce jour, ce qui m’a peiné, on aurait dû voir notre drapeau tunisien, et non ceux des partis politiques. On dirait malheureusement que j’assiste à un mariage électoral entre Ennahdha, Nidaa Tounes et le front populaire. Aujourd’hui, si nous nous unissons la main dans la main, la pauvreté sera anéantie et ensemble nous pouvons aller de l’avant ».

Il conclut : « Mon message adressé aux partis politiques est d’arrêter leurs tiraillements, et penser à l’intérêt du pays avant toute chose ».