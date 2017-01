Conseil de l’ISIE : les nouveaux membres seront élus aujourd’hui

Une séance plénière se tient aujourd’hui à l’ARP pour élire trois nouveaux membres représentant le tiers de la composition du Conseil de direction de l’ISIE, conformément au règlement intérieur qui régit l’élection des membres du Conseil de l’instance. Ces trois membres représentent les catégories suivantes : les avocats, les Tunisiens à l’étranger, l’information et la communication.

En effet, l’article 9 de la loi portant création de l’ISIE stipule que le mandat de chaque membre du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections est fixé à six années non renouvelables. Quant au renouvellement de la composition du Conseil, il se fait par tiers tous les deux ans, conformément aux procédures déterminées dans les articles 5, 6 et 7 de ladite loi.

Par ailleurs, le président de l’Instance devrait communiquer la liste des membres concernés par le renouvellement au président de l’Assemblée en l’informant de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant la date d’expiration.

Evoquant la question des membres dont le mandat est venu à expiration, d’après le règlement, ils continuent à exercer leurs fonctions au sein du Conseil de l’Instance jusqu’à ce que les nouveaux membres soient élus.

Concernant la liste des candidats:

-Information et communication : Yousra Sghaïer, Lassaâd Ben Ahmed, Adel Brinsi, Yassine Gorb

-Avocats: Kamel Rezgui, Mohmaed Mansri, Abdeljaoud Harazi, Khaled Amri, Youssef Abid, Hatem Dali, Islam Omrani et Yassine Hafi

-Tunisiens à l’étranger : Hédi Kraïem, Mohamed Krir, Nadia Othmani, Nabil Azizi, Dhaou Moussa, Adel Dadi, Abdelkrim Rezgui et Ezzeddine Ben Hmida

A l’heure actuelle, la séance a commencé à 10h20 puis a été suspendue en raison de la faible participation des députés. Or d’après le vice-président de l’ARP, Abdelfatah Mourou, pour que l’élection des trois membres ait lieu, cela nécessite 160 voix. Alors que le nombre actuel des députés présents s’élève à 116.

