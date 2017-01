La Tunisie figure parmi les six pays africains les plus connectés sur Facebook, d’après Medianet Labs, la cellule de recherche et développement de la société tunisienne Medianet, spécialisée dans l’ingénierie informatique et le web service.

Avec 6,1 millions d’utilisateurs de Facebook, la Tunisie se positionne au 7ème rang. Elle est précédée par le Kenya avec 6,2 millions d’utilisateurs et suivi de la Tanzanie avec 4,4 millions utilisateurs. En tête du classement figure, l’Egypte avec 33 millions d’utilisateurs.

Notons que le rapport en question a été publié au mois de décembre 2016 lors du African Digital Summit, mais il a été mis à jour hier, 9 janvier 2017.

1. Egypte : 33 millions

2.Algérie : 17 millions

3.Nigeria : 16 millions

4.Afrique du Sud : 14 millions

5.Maroc : 13 millions

6.Kenya : 6,2 millions

7.Tunisie : 6,1 millions

8.Tanzanie : 4,4 millions

9.Ghana : 4 millions

10.Angola : 3,8 millions

Le rapport dévoile aussi que la Tunisie occupe la deuxième position sur la liste des pays africains qui ont le plus grand taux d’utilisateurs de Facebook, représentant une moyenne de 55% de la population connectée.