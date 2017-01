Culture : quand la numérisation des livres crée 1000 emplois

Numérisation du patrimoine écrit de la Bibliothèque nationale et la promotion du livre tunisien sont à l’ordre du jour pour le ministère des Affaires culturelles, en ce début de 2017.



Un projet portant sur la numérisation des livres de la Bibliothèque nationale démarrera bientôt. La directrice de la Bibliothèque nationale, Raja Ben Slama, a fait savoir, lors d’un point de presse tenu hier, 9 janvier, au siège du ministère des Affaires culturelles, que le projet permettra à la Bibliothèque nationale de transformer toutes ses acquisitions en format numérique. Dans le cadre d’un partenariat public-privé, le projet s’étalera sur dix ans et permettra de créer 1000 emplois. Coût : 50 MDT.

Par ailleurs, le ministère des Affaires culturelles a pris de nouvelles mesures en faveur de la promotion et de la valorisation du livre et de l’écrivain tunisiens. En effet, d’après Héla Ouardi, directrice du livre au sein du ministère des Affaires culturelles, le budget alloué à l’achat des livres tunisiens est de l’ordre de 1 milliard 400 mille dinars. Cela permettra selon la même intervenante d’acheter plus d’exemplaires de livres et mieux soutenir les écrivains et les éditeurs.

De même, le ministère des Affaires culturelles est en train de travailler sur un portail numérique pour toutes les bibliothèques publiques tunisiennes, ce qui facilitera aux chercheurs et lecteurs l’accès à l’information .