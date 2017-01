Utica : inauguration du nouveau siège de l’URICA-Sousse

Le nouveau siège de l’Union Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (URICA) de Sousse a été inauguré samedi 07 janvier 2017 par Mme Ouided Bouchamaoui, présidente de l’UTICA.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Zied Laadhari, ministre du Commerce e de l’Industrie, de Néji Jalloul, ministre de l’Education nationale, de Chokri Belhassen, secrétaire d’Etat à l’Environnement, de Radhouan Ayara, secrétaire d’Etat à l’Immigration et du gouverneur de Sousse.

Plusieurs membres du bureau exécutif de l’UTICA, des présidents de chambres et de fédérations sectorielles étaient également présents à cet événement.

Le nouveau siège comporte une salle de conférences pouvant accueillir 250 personnes, une salle de réunion pour le bureau exécutif de l’URICA-Sousse, un local dédié au CJD-Sousse et une salle pour la réunion des structures régionales. Il est à signaler que les entreprises économiques du gouvernorat de Sousse ont largement contribué à la concrétisation de ce projet par des dons financiers et par des contributions en nature puisque tout l’ameublement et les équipements nécessaires au fonctionnement du nouveau siège ont été réalisés grâce à ces dons.

Après avoir coupé le ruban symbolique de l’inauguration et le gâteau aux couleurs de l’UTICA préparé pour marquer le 70ème anniversaire de l’UTICA qui sera célébré dans quelques jours, Mme Bouchamaoui a présidé une réunion à laquelle ont participé de nombreux représentants des structures nationales et régionales et d’anciens responsables de l’UTICA.

Prenant la parole à cette occasion, la présidente de l’UTICA a déclaré que la réalisation de ce nouveau siège de l’URICA-Sousse constitue le début de concrétisation d’un vaste programme qui vise la construction de sièges pour les différentes structures régionales de l’UTICA. Cette réalisation, inaugurée aujourd’hui, est le fruit du travail et de la contribution de tous les responsables qui se sont succédé à la tête de l’UTICA, a ajouté Mme Bouchamaoui.

Les chefs d’entreprise tunisiens, a affirmé la présidente de l’UTICA, ont œuvré et œuvrent pour la Tunisie, pour l’UTICA et pour le développement des entreprises tunisiennes et de l’entrepreneuriat. Il faut reconnaître la contribution de l’entreprise au développement de la Tunisie, ses réussites et ses réalisations. Celle des responsables de ces entreprises à l’essor de l’économie tunisienne. Sans parler du fait qu’ il faut aussi arrêter de diaboliser les chefs d’entreprise, a conclu la présidente de l’UTICA.

Une cérémonie pour honorer les anciens responsables locaux, régionaux et nationaux de l’UTICA a été ensuite organisée à l’occasion de cette inauguration du nouveau siège de l’URICA-Sousse.