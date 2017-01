2017 sera-t-elle l’année de la reprise de la cadence normale ?

L’espoir de la reprise de la production et de la productivité au sein de la Compagnie des phosphates de Gafsa surgit en ce début d’année 2017. Cependant une vision rétrospective ne donne pas un éclairage optimiste pour la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG).

En termes de production de phosphates, l’année 2010 demeure l’année de référence : 8 millions de tonnes ont été produits en cette année. Depuis la production n’a pas été sans baisser pour plusieurs considérations à l’instar des mouvements sociaux (grèves ouvertes, grèves de la faim et sit-in) qui ont été déclenché à partir de 2012.

La CPG n’a pas pu réaliser ses objectifs prévus pour 2016. En 2016, l’objectif était d’atteindre 6 millions tonnes de phosphates mais le résultat n’était pas au rendez-vous : chiffres à l’appui : 3 million 664 mille tonnes soit plus que la moitié de l’objectif initial prévu. D’ailleurs, 2015, n’était pas une année phare quant à elle étant donné que la production a atteint 3 million 200 mille tonnes.

La compagnie se trouve déchiré entre les tractations politiques et les mouvements sociaux sans l’intervention des personnes connu pour leur sagesse afin de résoudre la crise. Entre la nécessité de la reprise de la croissance et les cris des sit-ineur, on assiste au problème de la compagnie ancestrale…

Le poids des années de l’après 14 janvier 2011 avait de l’effet et pas n’importe lequel. 11 millions de tonnes ont été produits pendant 2011,2012,2013 et 2014 contre 8 millions et 200 mile tonnes pendant 2010 ce qui pourraient indiquer que les chiffre de 2010 sont encore loin à atteindre et que le manque de production et de productivité a encore de beau jours devant lui.

Malgré sa déchéance, la compagnie n’a pas failli à son rôle social et sociétal. Voici qu’elle a débloqué 20 MDT en 2016 pour le domaine de l’éducation, santé, enseignement supérieur jeunesse, sport,agriculture et le travail municipale.

Alors que la CPG espère atteindre 7 million de tonnes en 2017, il est important et nécessaire que les grèves s’arrêtent et que la productivité, production reprennent sans qu’il y ait aucune rupture d’activités. mais étant donnée le nombre important des grèves et des sit-in en 2016, il semble que la fin de ce en 2017 n’est qu’un leurre.

« La production n’est plus à 11 mille tonnes par jour. Nous sommes actuellement à 18 mille tonnes par jour, ce qui constitue un bon rythme de production…La Tunisie, même si elle a perdu son classement de 5ème producteur du monde, garde toujours une occasion pour se rattraper en raison de son historique et de la bonne image dont elle jouit, depuis longtemps, auprès de ses clients classiques. L’espoir de retrouver notre place antérieure sur le marché est encore possible », a estimé Mme Héla Cheikhrouhou, ministre des Mines, de l’énergie et des énergies renouvelables dans une interview exclusive accordée à l’Economiste Maghrébin (n°701).

Alors que neuf ans sont passés depuis l’insurrection du bassin minier, dont l’une des causes directe une contestation sur les résultats du concours d’admission à la Compagnie, rien n’indique que des réformes sont mise en place ou que le recours au dialogue avec les dirigeants des mouvements sociaux n’a été fait rappelons-nous que c’est janvier, le mois qui cristallise tous les mouvements sociaux.