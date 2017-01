Le doute plane toujours sur le sort de S. Chourabi et N. Ktari

Quel est le sort des deux journalistes Sofiène Chourabi et Nadhir Ktari, disparus en Libye depuis le 8 septembre 2014, seraient-ils morts ? On l’ignore encore, tout demeure encore flou. Or l’aveu d’un terroriste libyen détenu dans une des prisons libyennes a confié qu’ils auraient été tués.

D’après des ministères libyens, cet aveu demeure non confirmé ni par les autorités tunisiennes, ni par les autorités libyennes. Bien que les prises d’otage soient devenues monnaie courante dans le monde, plus d’une centaine de personnes de nationalité étrangère sont retenues par des groupes terroristes ou par des rebelles, l’on s’interroge pourquoi s’intéresse-t-on en particulier aux deux journalistes tunisiens?

Sofiene Selliti, le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis et du pôle judiciaire de lutte antiterroriste, a déclaré aux médias que cet aveu n’en est pas un et n’apporte rien du concret. Soulignant également que le juge d’instruction tunisien chargé du dossier des deux journalistes tunisiens était présent lors des interrogatoires de terroristes libyens. Il a souligné qu’une commission rogatoire a été transmise aux autorités libyennes pour poursuivre l’enquête.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué qu’il a déjà entamé les démarches diplomatiques nécessaires pour vérifier la véracité de ces informations en coordination avec les autorités libyennes. Quant à la question de la disparition des journalistes, le ministère n’hésite pas à poursuivre toutes les voies possibles et utiliser tous les moyens disponibles afin de connaître la vérité sur leur sort.

Invité aujourd’hui, sur les ondes radiophoniques, le père de Nadhir, Sami Ktari, a fait savoir qu’il n’y a aucune preuve confirmant leur mort : »Cette hypothèse est invraisemblable », a-t-il ajouté.

Pour rappel, la mère de Nadhir Ktari, Sonia Rejab, s’était rendue en Libye, le 29 août 2016, en quête de nouvelles sur son fils disparu, n’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de la part des autorités sur le sort de son fils, ravivant l’espoir auprès des deux familles qu’ils sont encore en vie…